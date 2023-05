50.000 Lkw-Ladungen Lebensmittel landen jedes Jahr im Müll

Eine Million Tonnen Lebensmittel landet jedes Jahr im Müll. Würde man diese Menge zu je 18 Tonnen in Lkw laden, würden 50.000 Schwerfahrzeuge benötigt, die hintereinander aufgestellt eine Kolonne von Wien bis Zürich ergeben, berichtete die Wiener Tafel anlässlich des Tages der Lebensmittelrettung am kommenden Freitag (26. Mai). Frappierend daran: Die Privathaushalte schaffen dabei eine absolute Mehrheit. 58 Prozent der noch verwertbaren Lebensmittel landen privat im Müll.

14 Prozent der noch genießbaren Lebensmittel im Abfall kommen aus der Verarbeitung, neun Prozent aus Supermärkten und Großhandel sowie 19 Prozent aus dem Außer-Haus-Verzehr, also, grob gesagt, aus der Gastronomie und Gemeinschaftsküchen, so die Wiener Tafel unter Berufung auf Daten der Initiative "Land schafft Leben". Um dem entgegenzuwirken, müsse bereits im Kindesalter mehr Wissen zu Lebensmitteln aufgebaut werden, sagte Maria Fanninger, Gründerin von "Land schafft Leben". Die Vermittlung dieses Wissens sollte daher auch eine wichtige Rolle in den Schulen einnehmen.