5. Nacht des Genusses in Hohenems – Seien Sie dabei!

Am Donnerstag, dem 6. September 2018, findet von 16 bis 21 Uhr die bereits fünfte Nacht des Genusses in ganz Hohenems statt. 26 Betriebe öffnen ihre Vorhänge und gewähren interessante Einblicke, die einem sonst verborgen bleiben.

„Die WIGE Hohenems organisiert diese Genussnacht jährlich am ersten Donnerstag im September. „Heuer kann man bei der Nacht des Genusses fast 30 Betriebe besuchen, so viele wie nie zuvor! Diese Betriebe gewähren an diesem Abend Einblicke in ihr Unternehmen, die bei einem herkömmlichen Besuch verborgen bleiben. Produktionsvorführungen, Verkostungen und allerlei Wissenswertes erwarten die Besucher auf ihrem genussvollen Rundgang. ‚Qualität und handwerkliches Geschick sehen, riechen, fühlen und schmecken‘ lautet das Motto an diesem Abend in Hohenems und ich freue mich auf Ihren Besuch!“, so WIGE-Obmann Gunther Fenkart.