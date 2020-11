5.526 Corona-Neuinfektionen und 106 weitere Tote

Am Donnerstag sind österreichweit 5.526 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 7.283 Neugenesene gegenübergestanden, womit sich der positive Trend von Mittwoch noch einmal verstärkt hat. Die Zahl aktiver Fälle beläuft sich auf 66.923. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch knapp 77.000 und fast 7.000 Neuinfektionen. Langsamer verbessert sich die Situation bei der kritischen Zahl der Intensivpatienten, die sich um vier auf 705 reduziert hat.

Die meisten Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden wie bereits in den vergangenen Tagen aus Oberösterreich gemeldet - 1.168 kamen hinzu. In Wien waren es 859, in der Steiermark 746 und in Niederösterreich 756. In Tirol kamen seit Dienstag 571 neue Fälle hinzu und in Kärnten 414. Salzburg meldete 527, Vorarlberg 335 und das Burgenland 150 Neuinfizierte in das EMS ein.