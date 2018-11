47-Jähriger nach Tod einer 50-Jährigen in NÖ in U-Haft

Nach dem Tod einer 50-Jährigen in einer Stadtgemeinde im Bezirk Horn ist am Freitagnachmittag die Untersuchungshaft über den Ehemann der Frau verhängt worden, teilte Franz Hütter, Sprecher der Staatsanwaltschaft Krems, auf APA-Anfrage mit. Gegen den 47-Jährigen wird u.a. wegen Mordverdachts ermittelt. Der Mann war bei seiner polizeilichen Einvernahme nicht geständig, sagte Sprecher Franz Hütter.

Die 50-Jährige war am Mittwochabend leblos im Haus des Ehepaars in einer Stadtgemeinde im Bezirk Horn entdeckt worden, ihr Mann hatte die Einsatzkräfte verständigt. Die Todesursache war am Freitag weiterhin unklar. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden. Das Ergebnis eines toxikologischen Gutachtens wird abgewartet.