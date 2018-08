47-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Steiermark getötet

Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend in der Weststeiermark gestürzt, gegen einen Pkw geprallt und dabei getötet worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Der Lenker (62) des am Unfall beteiligten Pkw wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Deutschlandsberg gebracht.

Der Biker aus dem Bezirk Voitsberg war gegen 20.00 Uhr auf einer Gemeindestraße aus Richtung Ligist kommend bergwärts gefahren. Zur gleichen Zeit bog ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Pkw aus einer Hauszufahrt in die Gemeindestraße talwärts ein. Als der Zweiradlenker den Wagen sah, bremste er stark und stürzte dadurch. Während das Motorrad am Pkw vorbeischlitterte, prallte der 47-Jährige mit seinem Körper gegen das Auto. Reanimationsversuche des Notarztes blieben erfolglos.