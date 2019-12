460 Tote und 20.000 Verletzte seit Protestbeginn im Irak

Seit Beginn der Proteste im Irak vor zwei Monaten sind dort mindestens 460 Menschen getötet worden. Mehr als 20.000 Menschen seien bei den Anti-Regierungs-Demonstrationen verletzt worden, sagte Ali al-Bajati, Mitglied der vom irakischen Parlament gewählten Menschenrechtskommission, am Freitag. Anfang Oktober hatten die Proteste in dem ölreichen Land begonnen.

Der irakische Großayatollah Ali al-Sistani warnte vor "ausländischer Einmischung" bei der Bildung einer neuen Regierung in Bagdad. Der einflussreiche schiitische Geistliche forderte zudem in seiner Freitagspredigt in Kerbala, dass die Regierung wie von der Verfassung vorgeschrieben binnen 14 Tagen nach dem Rücktritt des vorherigen Ministerpräsidenten gebildet werde.