46-Jähriger erschießt in Wien 43-Jährigen und verübt Suizid

Ein 46-Jähriger hat am Mittwoch kurz vor 12.00 Uhr einen 43-Jährigen in Wien-Simmering mit einer Faustfeuerwaffe erschossen und danach mit dieser Suizid verübt. Beide Personen wurden mit tödlichen Verletzungen auf der Straße aufgefunden, wie Pressesprecher Daniel Fürst gegenüber der APA sagte, sollen die Männer zuvor in einer Cafe-Bar unweit des Tatorts in Streit geraten sein.

Nachdem sich der Disput auf die Straße verlagert habe, soll der 46-Jährige dort dann die Waffe gezogen haben. Die Identität von Opfer und möglichem Täter sind der Exekutive bekannt, zahlreiche Personen sollen Zeugen der letztendlich tödlichen Auseinandersetzung geworden sein. Zwei Stunden nach dem die Einsatzkräfte alarmiert wurden, war der gesamte Bereich der Etrichstraße weiterhin gesperrt und die Spurensicherung noch am Tatort beschäftigt.

Gegen 13.30 Uhr waren neben rund zwei Dutzend Polizeieinsatzfahrzeugen auch über 30 Personen beim abgesperrten Bereich - teilweise kam es zu aggressiven Verhalten gegenüber Medienvertretern. Unklar war, ob es sich um Tatzeugen oder Angehörige der beiden Toten handelte, doch zeigten sich manche der Anwesenden erschüttert oder rangen sichtlich nach Fassung.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 11.40 Uhr zum Tatort alarmiert, jegliche Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos, sagte Fürst. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Gründe für die Tat, das Landeskriminalamt ermittelt. Gegen 12.45 Uhr wurde per Twitter die Information abgesetzt, dass es im Bereich Etrichstraße zu einem größeren Einsatz komme. Akute Gefahr für die Allgemeinheit bestand keine.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter )