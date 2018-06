46.000 Euro für die Schmetterlingskinder

Die weltweit erste Spezialklinik zur Behandlung und Erforschung von Epidermolysis bullosa (EB) ist ein Zufluchtsort für Betroffene: Das EB-Haus in Salzburg betreut Kinder, aber auch Erwachsene, die unter dieser noch unheilbaren Krankheit leiden.

Ihre Haut ist so empfindlich wie die Flügel eines Schmetterlings, daher werden die Betroffenen auch „Schmetterlingskinder“ genannt. Interspar unterstützt die gemeinnützige Hilfsorganisation DEBRA Austria jährlich mit dem Erlös aus dem Verkauf des „Schmetterlings“, einem von Hand geformten Brioche. Heuer konnte die stolze Summe von 46.000 Euro übergeben werden. Insgesamt spendete Interspar in den vergangenen zehn Jahren 418.500 Euro an DEBRA Austria, um die „Schmetterlingskinder“ zu unterstützen.