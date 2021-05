455 Geflüchtete trafen auf Sea Watch in Sizilien ein

Das deutsche Rettungsschiff "Sea Watch-4" mit 455 Migranten an Bord ist am Dienstag auf Sizilien eingetroffen. Das Schiff landete im Hafen Trapani, nachdem es die Genehmigung zum Anlegen durch die italienischen Behörden erhalten hatte. Die Geflüchteten wurden Anti-Covid-Tests unterzogen, teilten die Behörden mit.

An Bord befanden sich 190 unbegleitete Minderjährige. Sie sollen in Aufnahmezentren auf Sizilien untergebracht werden. Die Erwachsenen gingen an Bord des Quarantäneschiffes "Splendid", das bei Trapani vor Anker liegt.