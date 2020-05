4500 Euro Strafe nach Frontalem

54-jähriger Alkolenker wegen fahrlässiger Körperverletzung schuldig erkannt.

Hohe Strafe

Weiters wurde der Lenker zu 4500 Euro Strafe plus 200 Euro Verfahrenskosten verurteilt. Der Arbeiter bat, die Strafe in Raten abzustottern, was ihm genehmigt wurde. Er ist froh, dass nicht noch mehr passiert ist. Die Fahrzeuge haben einen Totalschaden, in Zukunft wird er sich entweder von Bier oder seinem Fahrzeug fernhalten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.