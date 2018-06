45 IS-Kämpfer bei Luftangriff in Syrien getötet

Die irakische Luftwaffe hat bei einem Angriff im Osten des Nachbarlandes Syrien eigenen Angaben zufolge rund 45 Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Unter den Opfern seien zahlreiche hochrangige Anführer der Extremisten, teilte die irakische Armee am Samstag mit. Den Angaben zufolge gehört dazu auch ein Bote, der Nachrichten von IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi transportierte.

Auf Anweisung von Ministerpräsident Haider al-Abadi sei der Angriff mit irakischen F-16-Kampfflugzeugen erfolgt, teilte das Militärkommando in Bagdad mit. Ziel sei ein IS-Treffen in der Region Hashin im Osten Syriens in der Provinz Deir ez-Zor gewesen.

Die irakische Luftwaffen fliegt seit einiger Zeit regelmäßig Luftangriffe in Syrien. Der IS hat den größten Teil seines früheren Herrschaftsgebiets im Irak und in Syrien mittlerweile wieder verloren. Trotzdem sind die Extremisten noch immer vor allem in dem von Wüste geprägten Grenzgebiet zwischen beiden Ländern aktiv.