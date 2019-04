43 neue Fachkräfte für Pflegeberufe

Im Landeskonservatorium konnten 43 Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch ihre Diplome entgegennehmen.

43 Frauen und Männer konnten erfolgreich ihre Ausbildung an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch abschließen. Am Freitag überreichte ihnen im Rahmen eines Festakts am Vorarlberger Landeskonservatorium Landeshauptmann Markus Wallner die Diplome bzw. Zeugnisse.