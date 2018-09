43-jähriger Niederösterreicher wurde Opfer von Sextortion

Das Landeskriminalamt Niederösterreich verzeichnet einen Anstieg von Anzeigen wegen Sextortion. Dabei handelt es sich um eine Erpressung mit freizügigen Bildern im Internet. Kürzlich sollte ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Mödling nach einem Video-Chat mit einer Unbekannten tausende Euro zahlen, um eine Veröffentlichung der Nacktaufnahmen zu verhindern, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Mann dürfte einen dreistelligen Betrag überwiesen haben, hieß es in einer Aussendung. Nach weiteren Forderungen erstattete der Niederösterreicher zu Wochenbeginn auf der Polizeiinspektion Mödling Anzeige. Der 43-Jährige hatte am 23. August über ein soziales Medium von einer Unbekannten namens Laura eine Freundschaftsanfrage erhalten und sich in einem Video-Chat ausgezogen. Danach war er mit Geldforderungen von mehreren tausend Euro für die Löschung der Aufnahmen konfrontiert, die Unbekannte drohte mit der Veröffentlichung des Videos.