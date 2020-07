42 Pkw-Einbrüche und ein Opfer im Wachkoma

25-jähriger Tschetschene muss mit weiterer Haftstrafe und hohen Schulden weiterleben.

Die Drogenpalette des vierfach Vorbestraften ist breit und reicht bis zu Heroin. Drogen seien es auch, die den jungen Mann immer wieder zu Einbrüchen bewegten, sagt Verteidiger Klaus Amann. 42 an der Zahl, quer durchs ganze Land. Schaden an Autos und inklusive Beute: Rund 35.000 Euro. 10.000 Euro, die als Schaden belegt sind, werden zugesprochen. Zahlen wird der Verurteilte allerdings nie können. Ebenso wenig die 10.000 Euro Teilschmerzensgeld, die er einem Landsmann zahlen muss, nachdem der 25-Jährige in Dornbirn einen schweren Unfall verursacht hatte.