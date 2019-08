42-Jähriger in Osttirol unter Gabelstapler eingeklemmt - tot

Ein 42-Jähriger ist am Dienstag bei einer Firma in Assling in Osttirol unter einem Gabelstapler eingeklemmt worden und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Das Fahrzeug war zuvor ins Rollen geraten. Als der Arbeiter versuchte, den Gabelstapler aufzuhalten, kippte dieser um und fiel auf ihn, berichtete die Polizei.

Der Mann hatte den Gabelstapler auf einem abschüssigen Bereich abgestellt und dürfte dabei vergessen haben, die Handbremse anzuziehen. Das Fahrzeug geriet ins Rollen, woraufhin der Arbeiter hin lief, um es aufzuhalten. Als er sich neben dem Gabelstapler befand, rollte dieser mit dem rechten Hinterrad auf einen ansteigenden Böschungsbereich und kippte um.

Der Mann wurde unter der Fahrerkabine eingeklemmt. Obwohl Arbeitskollegen das umgekippte Fahrzeug sofort mit einem weiteren Gabelstapler anheben und den 42-Jährigen bergen konnten, verstarb dieser kurze Zeit später noch an der Unfallstelle.