Siege für Sturm Graz und Mattersburg

Die ersten zwei Sonntagsspiele in der österreichischen Fußball-Bundesliga haben je einen Heim- und Auswärtssieg gebracht. Sturm Graz feierte gegen Tabellen-Schlusslicht Admira einen klaren 4:1-Triumph. Der SV Mattersburg nahm durch das 2:0 in Altach drei Punkte aus dem Ländle mit. Zum Abschluss der 9. Runde empfängt Rapid Hartberg.

Für Sturm Graz war es ein Pflichtsieg, für die Admira die siebente Niederlage in der Saison - und der nächste Tiefschlag nach dem Cup-Aus unter der Woche gegen Ebreichsdorf. Die Grazer setzten sich am Sonntag in der Merkur Arena gegen das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga klar 4:1 (1:0) durch. Nach Anlaufschwierigkeiten klappte es nach dem Seitenwechsel mit dem Toreschießen deutlich besser.