4000 Besucher pilgerten zu den Rankweiler Filmfestspielen

Erfolgreiche Veranstaltungsreihe Filme unter Sternen am Marktplatz ging zu Ende.

RANKWEIL. Vor Kurzem ging die 25. Ausgabe der Open-Air-Reihe „Filme unter Sternen“ am Rankweiler Marktplatz erfolgreich zu Ende. Mit etwa 4000 Besucher*innen und meist klaren und sternenübersäten Nächte, konnten sieben von neun Filmhighlights unter freiem Himmel gezeigt werden. In diesem Jahr bot das Team des Alten Kinos auch einige Neuerungen. Mit einer neuen Leinwand, einem erweiterten Angebot an Speisen und ergänzenden Sitzmöglichkeiten wie Liegestühlen, hat sich der Marktplatz in Rankweil als eine attraktive Sommer-Location präsentiert und bot die ideale Kulisse für „Filme unter Sternen“. Von bewegten Dramen bis hin zu unterhaltsamen Komödien – durch die Vielfalt der gezeigten Werke war für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders erfreulich waren die zwei komplett ausverkauften Filmabende, mit der österreichischen Komödie „Griechenland“ und dem Familienfilm „Oskars Kleid“. Die Veranstaltungsreihe "Filme unter Sternen" hat erneut bewiesen, dass Open-Air-Kinos nicht nur eine Möglichkeit bieten, Filme zu schauen, sondern für Jung und Alt einen Filmgenuss der besonderen Art bereithalten. Die Kombination aus abwechslungsreichen Filmen, perfektem Wetter und einem begeisterten Team machte dieses Event zu einem unvergesslichen Highlight im Rankweiler Veranstaltungskalender. „Das Team des Alten Kinos bedankt sich für dieses großartige Finale bei allen Gästen, freiwilligen Helfern und Partnern. Wir freuen uns nun auf einen ereignisreichen und spannenden Herbst im Alten Kino mit vielen Highlights“, sagt Altes Kino Geschäftsführerin Katharina Galehr.VN-TK