400 Bürger in Dafins sind für den Notfall bestens gerüstet

Informationsveranstaltung im Ortsteil Zwischenwasser zum Thema Stromausfall stieß auf reges Interesse.

ZWISCHENWASSER. Wie gehe ich in Dafins in Zwischenwasser mit einem Stromausfall um? Unter diesem Motto stand die Veranstaltung in der knapp vierhundert Menschen lebenden Berggemeinde im Ortsteil Zwischenwasser. Alexandra Partsch, Leiterin vom Mitdafinerhus hat solch ein wichtiges Event in der Gegenwart ins Leben gerufen. „Sind für den Notfall in Dafins bestens gerüstet und alle Bürger werden miteinander zusammenarbeiten“, sagt Notfall-Initiatorin Alexandra Partsch. Mit dem Zivilschutzverband Vorarlberg Geschäftsführer Herbert Knünz, Mitarbeitern der Gemeinde Zwischenwasser, Volksschule und Kindergarten Dafins, Wassergenossenschaft Dafins mit Mario Rogen, Jugendfeuerwehr Zwischenwasser, ein Team First Reponder Dorf, Rotes Kreuz und das Lädele Dafins mit Harald Nesensohn haben sich sämtliche Organisationen und Institutionen bei dieser zweistündigen Veranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert. „Das haben nur ganz wenige Dörfer, die so gut organisiert und aufgestellt sind wie in Dafins. Der Zusammenhalt der Bevölkerung in diesem Bergdorf ist riesengroß. Es ist eigentlich alles bei einem Notfall vorhanden. Es funktioniert alles bestens, aber hoffentlich kommt es nicht zu einem solchen schlimmen Szenario“, sagt Zwischenwasser Bürgermeister Jürgen Bachmann in seiner ausführlichen Ansprache in Dafins vor vielen interessierten Bürger. So gibt es in Dafins einen Nahversorger, ein Feuerwehr Stützpunkt, beste Wasserversorgung, First Reponder Gruppe und ein Spezialist für den Zivilschutz. Nach der Info-Veranstaltung in Dafins wurde beim Mostfest bei der Sennerei noch lange über einen möglichen Stromausfall debattiert. Die Gemeinde Zwischenwasser hat mit dem Zivilschutzverband Vorarlberg schon im Frühjahr dieses Jahres ein Workshop zu diesem Thema Stromausfall abgehalten. Es wurden schon über erforderliche Maßnahmen gesprochen. Eine separate Arbeitsgruppe mit Politiker aus Zwischenwasser und der Feuerwehr zum Gemeindeschutz wurde schon installiert. Die Gemeinde wird Schritt für Schritt Geräte für den Notfall, die aber unter 100.000 Euro nicht käuflich zu erwerben sind, trotz allen Schwierigkeiten ankaufen. Funkleitsysteme sind ebenso zum Kauf vorgesehen. Im Gemeindeamt in Muntlix könnte eine neue Zentrale Tankstelle in den nächsten Jahren entstehen, Gespräche der Gemeinde mit den zuständigen Behören haben schon stattgefunden. Der Frödischsaal in Muntlix wird bei einem Stromausfall in Zwischenwasser zur Sammelstelle werden. Für die Bevölkerung in Muntlix, Dafins und Batschuns könnten im schlimmsten Fall Tafeln in den Orten aufgestellt werden um die neuesten Informationen zu bekommen. Die Kommunikation zwischen den Ortsteilen ist laut Gemeindeoberhaupt Bachmann lebensnotwendig.VN-TK