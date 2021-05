400.000 Menschen auf der Flucht vor Vulkan Nyiragongo

In der teilweise evakuierten Millionenstadt Goma in der Demokratischen Republik Kongo herrscht nach dem Ausbruch des Vulkans Nyiragongo angespannte Ruhe. Zehntausende Menschen, die aus Sorge vor einer erneuten Eruption geflohen waren, mussten teils unter freiem Himmel übernachten. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) schätzt die Zahl der Geflohenen auf rund 400.000 Menschen, darunter fast 280.000 Kinder.

Eine Notversorgung existierte bisher kaum, so dass einige der Menschen wieder in ihre Stadt zurückkehrten. Offizielle Angaben zum Stand der seismischen Aktivitäten des Vulkans gab es am Freitag zunächst nicht.