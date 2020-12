400.000 Euro für Breitbandausbau freigegeben

Die Landesregierung hat einen ersten Teil der Fördermittel für den Breitbandausbau in acht Gemeinden frei gegeben.

Das Land hat aktuell Fördermittel in Höhe von 400.000 Euro für die Kofinazierung von einem der über 55 genehmigten „Breitband Austria 2020“ Projekten in Vorarlberg freigegeben. Das Gesamt-Investitionsvolumen für dieses Projekt beläuft sich auf über 2,6 Millionen Euro. Die Kofinanzierung des Landes unterstützt den Breitbandausbau und bindet die Gemeinden Alberschwende, Langen bei Bregenz, Doren, Laterns, Zwischenwasser, Übersaxen, Dünserberg und Riefensberg an hochleistungsfähige Breitbandinfrastruktur an.