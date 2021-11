40 Todesfälle und 11.798 Neuinfektionen in 24 Stunden

Mit 40 Toten in den vergangenen 24 Stunden wurden am Freitag die meisten Corona-Opfer dieses Herbstes gemeldet.

Zudem berichteten Gesundheits- und Innenministerium von 11.798 Neu-Infektionen. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (9.937), aber ein wenig unter dem Wert des Vortages (11.975). Im Krankenhaus liegen 2.294 Personen (plus elf), davon 436 auf Intensivstationen (plus vier gegenüber dem Vortag und plus 80 innerhalb einer Woche).

40 Todesfälle – höchster Wert seit April

40 Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden sind der höchste Wert seit 20. April (42). Im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 27,1. In den vergangenen sieben Tagen wurden 190 Todesfälle registriert. 11.641 Menschen in Österreich sind seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben.

Zahlen aus den Bundesländern

Fast 80.000 Impfungen an einem Tag

Am Donnerstag wurden in Österreich insgesamt 78.267 Impfungen verabreicht, davon 19.595 Erststiche. Am meisten Erstimpfungen gab es in Oberösterreich (5.893), der Steiermark (3.097) und Wien (3.097). In Niederösterreich haben sich 2.583 den ersten Stich geholt, in Salzburg 1.612, in Kärnten 1.192 und in Tirol 1.020. Im Burgenland waren es - trotz bereits sehr hoher Durchimpfung - 322 Erststiche, in Vorarlberg 303 Erststiche.