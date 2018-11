40 „Sonnenkindergärten“ für Vorarlberg

Erneuerbare Energieträger wie Solarstrom sind bedeutende Faktoren auf dem Weg zur Energieautonomie 2050. Da­mit schon die Kleinsten zu wahren Energieexperten wer­den, hat das Land Vorarlberg mit den „Sonnenkindergär­ten“ ein neues Förderangebot geschaffen.

Das Projekt „Sonnenkinder­gärten“ geht also über die rei­ne Förderung von Photovol­taikanlagen auf Kindergarten­dächern hinaus. Um die „Son­nenkindergärten“ sichtbar zu machen, wird im jeweiligen Eingangsbereich eine Anzei­getafel angebracht. Schon beim Betreten des Gebäudes wird also klar: Das ist ein Kin­dergarten, der seine Energie mit der Kraft der Sonne ge­winnt.

Die „Sonnenkindergärten“ werden während des Projekts von den Gemeinden und dem Energieinstitut Vorarlberg be­gleitet. Die verantwortlichen Pädagoginnen und Pädago­gen erhalten in einer Schu­lung das erforderliche Know-how rund um das Thema Energie. Mit dem „Sonnenkof­fer“, der gefüllt ist mit Experi­menten, Anschauungsmate-rial, Spielen und Arbeitsblät­tern, haben sie alles, was sie benötigen, um den Kindergar­tenkindern auf spielerische Art und Weise Energiewissen zu vermitteln. So werden die Mädchen und Buben zu rich­tigen Energieexpertinnen und Energieexperten, die in 40 Jahren sagen können: „80 Jah­re Atomausstieg.“