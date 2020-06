40 Nebenkläger gegen mutmaßlichen Halle-Attentäter

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter von Halle im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt, Stephan B., hat das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg 40 Nebenkläger zugelassen. Das Gericht bestätigte am Montag zudem den Termin für den Prozessbeginn am 21. Juli.

Der erste Strafsenat des OLG habe die Anklage des Generalbundesanwalts zur Hauptverhandlung zugelassen. Der Prozess findet aus Platz- und Sicherheitsgründen am Landgericht Magdeburg statt. Es sind insgesamt 18 Verhandlungstermine bis Mitte Oktober angesetzt.

Die deutsche Bundesanwaltschaft erhob im April Anklage gegen B. unter anderem wegen zweifachen Mordes. Er soll am 9. Oktober während der Feierlichkeiten zum jüdischen Feiertag Yom Kippur versucht haben, bewaffnet und unter Einsatz von Sprengsätzen in die Synagoge von Halle an der Saale einzudringen. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt 52 Menschen auf.