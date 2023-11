40-Jährige starb bei Brand in Wiener Wohnheim

Eine 40-Jährige ist in der Nacht auf Montag bei einem Brand in einem betreuten Wiener Wohnheim ums Leben gekommen. Laut Berufsrettung und Feuerwehr war das Feuer in einem Sozialraum der Einrichtung für psychisch Kranke in der Karl-Heinz-Straße in Wien-Liesing ausgebrochen, sieben Personen wurden unverletzt in Sicherheit gebracht und in ein Spital gebracht, da das Heim unbewohnbar war.

Die Einsatzkräfte waren laut Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf gegen 1.15 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen, war der aus ungeklärter Ursache ausgebrochene Brand bereits fortgeschritten. Neben den Löscharbeiten brachte man die Bewohner in Sicherheit und entdeckte dabei in einem angrenzenden, verrauchten Schlafraum die Leblose. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.