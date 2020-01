40 Jahre nach Tat: Deutscher wegen Mordes vor Gericht

40 Jahre nach einem tödlichen Sexualverbrechen an einem Mädchen steht im bayerischen Aschaffenburg ein 57 Jahre alter Mann vor Gericht. Als 17-Jähriger soll er die 15-Jährige im Dezember 1979 im Schlosspark von Aschaffenburg ermordet haben, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor.

Der Angeklagte betrat am Mittwoch den Verhandlungssaal des Landgerichts an der Seite seines Verteidigers, vor Blicken geschützt hinter einer roten Aktenmappe und den Kopf mit einer blauen Kapuze bedeckt. Am ersten Verhandlungstag sollen unter anderem die Ehefrau des Angeklagten und ein Ermittler der Polizei als Zeugen angehört werden. Insgesamt sind zehn Verhandlungstage angesetzt, 40 Zeugen sollen gehört werden.