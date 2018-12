40 Jahre Dornbirner Sparkasse Oberdorf und Haselstauden

Die beiden Filialen feierten ihren runden Geburtstag mit einem Gewinnspiel.

Die im Jahr 1867 gegründete Dornbirner Sparkasse betreibt neben der Zentrale am Sparkassenplatz fünf weitere Filialen in Dornbirn. Zwei davon, die „Jüngsten“, wurden in diesem Jahr 40 Jahre alt und feierten ihren runden Geburtstag. Einiges jünger, nämlich 29, ist Marcel Luger, Filialleiter der Dornbirner Sparkasse Haselstauden. „In den letzten neun Jahren hat sich im Bankenwesen viel verändert“, sagt Luger. Während diese Filiale früher auf drei Kundenschalter ausgelegt war, ist jetzt lediglich einer davon besetzt. „Dafür ist der Bereich für die Selbstbedienung erweitert worden und mit unseren Dienstleistungen sind wir immer vorne mit dabei“, erklärt Luger die geänderten Aufgaben.