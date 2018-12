40-jährige Lindauerin foppt Polizeibeamte

1920 Euro teilbedingte Strafe für widerspenstige Alko-Lenkerin.

Vier bis fünf Bier und einen Jägermeister hatte die 40-jährige Deutsche an jenem Oktobertag getrunken. Den Alkoholtest verweigerte sie allerdings. Jedenfalls wollte sie in Bregenz ihren Wagen in Betrieb nehmen, als sie der Polizei auffiel. Sie versperrte die Türen, drehte die Musik voll auf und ignorierte die Beamten. Schlussendlich ließ sie ein Fenster herunter, der Beamte griff in das Auto, schlussendlich wurde sie zum Aussteigen gezwungen. Dabei kratzte und schlug sie den Polizisten, wodurch dieser einige Kratzer abbekam.