40. Festival Allegro Vivo in Altenburg eröffnet

Das Eröffnungskonzert des Festivals Allegro Vivo am Sonntagnachmittag in der barocken Bibliothek von Stift Altenburg ist im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums gestanden. "Klang verbindet" ist das Motto dieses Sommers, und die langjährige Verbundenheit mit dem Stammpublikum war auch beim wenngleich verjüngten Festivalorchester Academia Allegro Vivo unter Leitung von Vahid Khadem-Missagh zu spüren.

Tschaikowskis “Souvenir de Florence” verwies zum Abschluss auf die Absicht des Festivals, auf musikalische Reisen einzuladen, wie etwa schon am 7. August zu “nordischen Klängen” im Vereinshaus Horn, am 9. August zu “Wiener Weltbegegnungen” mit den Strottern & Blech im Loisium Langenlois, am 18. August zum Galakonzert “Notte Italiana” im Kunsthaus Horn, am 2. September “Von der Elbe bis zur Moldau” im Schloss Ottenstein oder am 7. August “Von Moskau bis Buenos Aires” im Ziersdorfer Konzerthaus Weinviertel.