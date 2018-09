40 "Diciotti"-Migranten in Italien untergetaucht

Am 26. August hatten 144 volljährige Migranten das italienische Küstenwachen-Schiff "Diciotti" in Catania verlassen können, nachdem sie tagelang darauf ausharren mussten. Nun sind 40 von diesen Migranten, die der italienischen Bischofskonferenz CEI anvertraut worden waren, untergetaucht. Dies berichtete das italienische Innenministerium. Kritik kam von der rechten Lega.

“Diese Migranten waren so verzweifelt, dass sie auf sichere Unterkunft und Verpflegung verzichtet haben, um wer weiß wohin zu ziehen. Dies bezeugt einmal mehr, dass Migranten, die in Italien eintreffen, nicht immer vor Hunger und Krieg flüchten”, so die Staatssekretäre im Innenministerium Stefano Candiani und Nicola Molteni, in einer Presseaussendung. Die Staatssekretäre gehören der rechten Lega an.