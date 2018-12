4.000 Skidiebstähle - Wie man "Brettln" und Boards schützt

In Österreich werden jährlich mehr als 4.000 Diebstähle von Skiern, Stöcken und Snowboards angezeigt. Darauf machte das Bundeskriminalamt (BK) am Mittwoch aufmerksam und warnte davor, seine Sportgeräte unbeaufsichtigt abzustellen - etwa vor Skihütten. Dann wird der Diebstahl meist erst bemerkt, wenn der Täter über alle Hänge ist.

“Den Skidieben wird es leicht gemacht”, hieß es in einer Mitteilung des BK. “Hunderte Paar Ski sind ungesichert an die Hütten gelehnt oder liegen ungesichert im Schnee. Jeder kann seine Ski gegen bessere ‘eintauschen’.” 2017 wurden laut Bundeskriminalamt 4.228 Diebstähle angezeigt, etwas mehr als im Jahr davor. 2.345 Anzeigen entfielen auf Tirol, 1.232 auf Salzburg.

Die Polizei empfiehlt die Verwendung absperrbarer Dachträger und -boxen und ebensolcher Ständer in Skiställen von Hotels. “Beim Betreten der Skiabstellräume in den Unterkünften sollte man darauf achten, wer diese Räumlichkeiten sonst noch betritt, denn Diebe gehen oft mit Hotelgästen in den Skiraum”, warnten die Fachleute.