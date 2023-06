3x3-Basketballer kassieren erste Pleite bei Heim-WM

Österreichs 3x3-Basketballer haben bei der Heim-WM auf dem Wiener Rathausplatz die erste Niederlage kassiert. Gegen Olympiasieger Lettland mussten sich Nico Kaltenbrunner, Filip Krämer, Matthias Linortner sowie Rashaan Mbemba im Pool B am Freitag verdient mit 18:20 geschlagen geben. Am Freitagabend steht noch das Duell gegen die USA (21.20 Uhr) auf dem Programm. Bereits am Mittwoch hatte die ÖBV-Auswahl zwei Siege gegen Slowenien (21:15) und Australien (17:15) gefeiert.

Die Letten lagen nach vier von zehn Spielminuten mit 8:2 in Führung und zeigten sich besonders beim Rebound stark. Angefeuert vom Publikum in Wien kämpften sich die rot-weiß-roten Basketballer zwischenzeitlich auf 10:14 zurück. Wenige Sekunden vor Schluss wurde es dank mehrerer geglückter Würfe noch einmal kurz spannend, doch die favorisierten Letten brachten den Sieg über die Zeit.

"Es war am Ende ein knappes Spiel. Wir waren über weite Strecke physisch unterlegen, die Beine etwas schwer", sagte Kaltenbrunner im ORF. "Wir sind trotzdem froh, dass wir am Ende viele Punkte scoren konnten. Das nächste Spiel müssen wir jetzt gewinnen."

Bei den Frauen hatten die Österreicherinnen bereits am Donnerstag den Sprung ins Viertelfinale am Samstag geschafft, als Gruppensieger unter anderem mit einem Triumph über Welt- und Europameister Frankreich.