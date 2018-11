3D-Laser-Technik wird bei Turn-WM 2019 eingesetzt

Die von einem japanischen Konzern entwickelte 3D-Laser-Technik zur Bewertung von Turn-Übungen wird bei der WM 2019 in Stuttgart (4.-13.10.) zum Einsatz kommen. Das teilte der Weltturnverband FIG am Dienstag mit. Das System soll in der am Wochenende beginnenden Weltcup-Serie nochmals getestet werden und später sowohl im Gerätturnen als auch in der Rhythmischen Sportgymnastik eingesetzt werden.

Die moderne Technologie soll laut dem japanischen FIG-Präsidenten Morinari Watanabe mehr Fairness und Gerechtigkeit für die Athleten bringen. Mithilfe von drei Kameras wird dabei eine Übung in Tausende Einzelbilder zerlegt. Die Folge ist ein plastisches, dreidimensionales Bild einer Übung. Jeder Winkel, jede noch so geringfügige Abweichung von einer Norm, wird exakt berechnet. So soll der Ausgangswert – der Schwierigkeitsgrad einer Übung – künftig technisch bestimmt werden können.

Die Zusammenarbeit des Weltverbandes mit dem Konzern Fuji begann im Vorjahr mit dem Ziel, ein System zur Unterstützung von Kampfrichtern zu implementieren. Bei der Turn-WM 2017 in Montreal waren zahlreiche Wettbewerbsdaten erfasst worden, bei der diesjährigen WM in Doha wurde intern eine technische Überprüfung des Systems durchgeführt.

Es ist momentan nicht vorgesehen, Referees komplett durch Computer zu ersetzen. Im ersten Schritt soll die Technologie genutzt werden, um besser auf Einsprüche reagieren zu können. Kritik gibt es, weil die Technik sehr teuer ist und damit im Breitensport nicht finanzierbar scheint.