39 Tote bei Luftangriff auf Schulbus im Jemen

Bei einem Luftangriff auf einen Schulbus im Jemen sind dem Gesundheitsministerium der Houthi-Rebellen zufolge am Donnerstag mindestens 39 Menschen getötet worden. Viele der Toten und der mehr als 40 Verletzten seien Kinder, sagte Sprecher Youssef al-Hadri der Deutschen Presse-Agentur. Anrainer berichteten, der Bus habe Kinder in eine Sommerschule fahren sollen.

Der Angriff am Donnerstagmorgen ereignete sich auf einem Markt in Dahyan in der Region Saada im Norden des Landes, die als Hochburg der Houthi-Rebellen gilt. In ein vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) unterstütztes Krankenhaus seien “dutzende Tote und Verletzte” eingeliefert worden, erklärte die Organisation auf Twitter, ohne nähere Einzelheiten zu nennen.