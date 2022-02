39 Prozent der Eltern sehen Kinder mit Lernstoff überfordert

39 Prozent der Eltern sehen ihre Kinder mit dem Lernstoff in der Schule überfordert. Laut einer von der Arbeiterkammer (AK) beauftragten Studie ist dies bei Eltern ohne Studienabschluss (43 Prozent) deutlich häufiger der Fall als bei Akademikern (28 Prozent). Die Einschätzung der Eltern ist im vergangenen Jahr trotz offener Schulen und zusätzlicher Förderstunden dabei deutlich negativer geworden - Anfang 2021 schätzten erst 28 Prozent ihre Kinder als überfordert ein.

Die "Lernschere" zeigt sich auch bei anderen Fragestellungen: So bejahten etwa insgesamt 38 Prozent die Frage, ob ihre Kinder zuletzt schlechtere Noten auf Schularbeiten oder Tests hatten als normalerweise. Eltern, von denen mindestens ein Teil einen Studienabschluss aufwies, stimmten dem deutlich seltener zu (27 Prozent) als jene ohne akademischen Grad (43 Prozent). Ganz generell orteten deutlich mehr Befragte eine negative Notenentwicklung als im Februar 2021 (26 Prozent).

Etwas anders sieht es in Sachen Schulangst aus. Hier veränderten sich die Werte seit dem Vorjahr kaum: Derzeit geben 29 Prozent der Eltern an, dass ihre Kinder nicht mehr in die Schule gehen wollen - im Februar 2021 waren es 26 Prozent. Große Angst vor anstehenden Prüfungen bzw. Schularbeiten registrierten zuletzt 43 Prozent der Eltern (Februar 2021: 39 Prozent).