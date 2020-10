39-Jähriger legte Feuer in Wohnung in Innsbruck

Ein 39-Jähriger soll bereits am Dienstag in einer Mietwohnung eines Mehrparteienhauses in Innsbruck einen Brand gelegt haben. Er zeige sich diesbezüglich geständig, teilte die Polizei mit. Der Brandstifter nahm demnach an, dass das Feuer schnell bemerkt werden würde bzw. die nahegelegene Berufsfeuerwehr die Flammen rasch löschen würde. Ein Nachbar bemerkte schließlich den Brandgeruch und verständigte die Feuerwehr.

Der Nachbar wollte zunächst das Feuer mit einem Feuerlöscher noch selbstständig bekämpfen, aufgrund der massiven Rauchentwicklung sei ihm dies aber nicht mehr möglich gewesen. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck drang schließlich unter Verwendung von schwerem Atemschutz zu dem Glimmbrand vor und löschte ihn.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Verletzt wurde niemand. Der 39-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, hieß es.