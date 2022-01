380 Alpine-Anleger bekommen 2,4 Mio. Euro Entschädigung

Acht Jahre nach der Pleite des Bauunternehmens Alpine bekommen 380 Anleger und Anlegerinnen, die Alpine-Anleihen von der BAWAG gekauft haben, eine Entschädigung. Abzüglich aller Kosten fließen rund 2,4 Mio. Euro, gab die Arbeiterkammer, die sich mit der BAWAG verglichen hat, am Montag bekannt.

Seit dem Alpine Konkurs hat die AK nach eigenen Angaben insgesamt Entschädigungen in Höhe von rund 4,3 Mio. Euro vor Gericht erstritten und durch außergerichtliche Verhandlungen mit verschiedenen Banken erreicht. Von ursprünglich 19 Sammelklagen seien noch sechs Klagen gegen mehrere Großbanken gerichtsanhängig, ein Ende der laufenden Prozesse sei nicht in Sicht, so die AK.