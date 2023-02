371 Millionen: Europas höchster Jackpot in Italien geknackt

In Italien ist am Donnerstag Europas höchster Jackpot aller Zeiten geknackt worden. Der Jackpot des Wettspiels "Superenalotto" wurde auf 90 Spieler verteilt, die fünf Euro für einen Schein mit den von einem Tippsystem zusammengesetzten sechs Zahlen ausgegeben hatten. Das Spiel mit extrem niedrigen Gewinnchancen - eins zu 622 Millionen - ist im Land besonders populär.

Getippt werden sechs Zahlen in Feldern von 1 bis 90. Drei Ziehungen finden wöchentlich statt. Die Gewinner bleiben auch in Italien anonym. Offiziell bekannt wird immer nur, in welcher Annahmestelle - Bar oder Trafik - die richtigen sechs Kreuze gemacht worden sind. Dort versammeln sich dann meist noch am selben Abend zahlreiche Menschen, um zu feiern.