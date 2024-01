3700 Krapfen als Lohn für allerbeste Schießleistung

Der Sportschützenverein Rankweil war drei Tage lang ein perfekter Ausrichter der Veranstaltung.

RANKWEIL. „Das Krapfenschießen hat sich längst zu einem Spitzenevent in ganz Vorarlberg etabliert. Der große Aufwand seitens der vielen ehrenamtlichen Vereinsmitglieder macht sich bezahlt. Es ist schon zum größten Publikumsschießen in ganz Westösterreich geworden und ist aus dem Terminkalender nicht mehr wegzudenken. Das macht uns schon richtig stolz“, sagt Sportschützenverein Rankweil Obmann Stefan Abbrederis. Mehr als 21 Stunden wurde im Vereinsheim im ehemaligen Thien-Areal in der Hadeldorfstraße in Rankweil an den drei Turniertagen mit einem Luftgewehr die zehn Meter entfernte Zielscheibe mit einer höchst modernen elektronischen Anlage ins Visier genommen. Die zehn Schießstände waren rund um die Uhr fast immer voll belegt. Dem Sportschützenverein Rankweil ist es mit der neuen Idee gelungen, zur Eröffnung der Jubiläumsausgabe schon zum dritten Mal vom Krapfenschießen viele Firmen und Rankweiler Vereine dazu zu bewegen mitzumachen. Die Rankweiler Klubs wie die Mitglieder der Trachtengruppe Rankweil mit Andreas Kiechle oder die Vertreter aus dem Bereich Feuerwehr mit dem neuen Kommandanten Markus Mayr und Alt-„Boss“ Hans Lampert, Polizei Rankweil mit Inspektor Jürgen Schnetzer und Karlheinz Pfitscher, Tischtennis mit Manfred Baumgartner, Krippenfreunde Rankweil hatten beim Mannschaftsbewerb eine große Portion Spaß und Gaudi und machten selbstverständlich eine gute Figur. Die zwei Rankweiler Gemeinderäte Karin Reith und Helmut Jenny sowie Sportreferent Andreas Wally um nur einige namentlich zu nennen hatten ihr Visier mit dem Luftgewehr ebenfalls bestens eingestellt und freuten sich nach dem Schießen über einen ausführlichen Smalltalk. Der Bogenschützenverein Götzis haben den Mannschaftsbewerb mit 0,3 Ringen Vorsprung knapp für sich entscheiden können. Insgesamt nahmen 550 Starter zum zehnten Geburtstag teil. Unglaubliche 3700 Krapfen hat der Veranstalter an die Teilnehmer verteilt. Die Sieger des Bewerb um einen Krapfenkönig werden Anfang der Woche ermittelt und dann verständigt.VN-TK