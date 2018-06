370 Flüchtlinge kehrten aus dem Libanon nach Syrien zurück

Rund 370 syrische Flüchtlinge sind aus dem Nordosten des Libanon in das benachbarte Bürgerkriegsland zurückgekehrt. Sie waren am Donnerstag auf dem Weg von dem Ort Arsal in die Region um die Kalamun-Berge, die von syrischen Regierungstruppen kontrolliert wird, wie es aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß.

Der staatliche libanesischen Agentur NNA zufolge haben die syrischen Behörden insgesamt 470 von 3.000 Anträgen auf Rückkehr zugestimmt. In Arsal gibt es informelle Flüchtlingslager für rund 60.000 Menschen. Die libanesische Regierung erlaubt keine offiziellen Lager, weil sie verhindern will, dass die Syrer dauerhaft bleiben. Das multikonfessionelle Land am Mittelmeer hat nach UN-Angaben fast eine Million syrische Flüchtlinge aufgenommen. Gemessen an der Bevölkerung sind in dem Land weltweit die meisten Flüchtlinge untergekommen.

Der Libanon hatte Anfang des Monats die Aufenthaltsgenehmigungen für Mitarbeiter des UN-Flüchtlingswerks UNHCR nicht verlängert. Außenminister Jibran Bassil warf der Organisation vor, Flüchtlinge von der Rückkehr nach Syrien abzuhalten.