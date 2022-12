37-jähriger Fettner erstmals im Weltcup Zweiter

Fettner erstmals in seiner Karriere Weltcup-Zweiter

Fettner erstmals in seiner Karriere Weltcup-Zweiter ©APA/KEYSTONE

Manuel Fettner hat am Sonntag in Engelberg bei der Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee erstmals in seiner Karriere den zweiten Platz erreicht. Der mittlerweile 37-jährige ÖSV-Team-Oldie musste sich nach zweimal 138 Metern nur dem Polen Dawid Kubacki um 3,2 Punkte geschlagen geben. Fettner hatte zuvor insgesamt drei dritte Weltcup-Ränge zu Buche stehen. Kubacki segelte auf 141,5 und 143 m und feierte seinen insgesamt achten Weltcupsieg.

Fettner hatte auch schon die Qualifikation am Vormittag für sich entschieden und war als Zweiter ins Finale der Top 30 gegangen. Mit Stefan Kraft, der unmittelbar vor Michael Hayböck Sechster wurde, kamen zwei weitere Österreicher beim letzten Springen vor Weihnachten in die Top Ten.

Jan Hörl (15.), Daniel Tschofenig (17.), Philipp Aschenwald (18.) und Markus Müller (27.) komplettierten das starke Mannschafts-Ergebnis der Truppe von Cheftrainer Andreas Widhölzl.