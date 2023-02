37-Jähriger attackiert Nachbarn in NÖ mit Messer

In Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) hat ein 37-Jähriger am Dienstagabend seinen um zwei Jahre älteren Nachbarn mit einem Messer attackiert. Der Angegriffene wurde Polizeiangaben zufolge mit Verletzungen in die Klinik Wien-Donaustadt gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr, wurde betont. Der 37-Jährige wurde festgenommen, er war nicht geständig.

Verübt wurde der Angriff am Dienstag gegen 19.00 Uhr. Vorangegangen war ein Streit. Der Verdächtige soll mit einem Messer mehrmals auf den Oberkörper und einen Oberschenkel des 39-Jährigen eingestochen haben, als der Mann weggehen wollte. Die Tatwaffe wurde bisher nicht entdeckt.

Der 37-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Im Raum steht der Verdacht des versuchten Mordes.