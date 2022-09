360 Affenpocken-Impftermine in Wien ab kommender Woche

Ab kommendem Montag, dem 19. September, sollen im Austria Center Wien 360 Impftermine zum Schutz vor Affenpocken angeboten werden. Die Termine erstrecken sich über einen Zeitraum von vier Wochen - also 18 Injektionen pro Tag. Es seien deshalb nur 18 Termine, weil die "Impfungen mit besonders ausführlichen Aufklärungsgesprächen zum individuellen Risikoprofil einhergehen", so die Informationen von Mario Dujakovic, Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ).

In den kommenden vier Wochen werden die Erstimpfungen stattfinden, in den vier Wochen darauf die Zweitimpfungen - das ist auch der empfohlene Mindestabstand zwischen den beiden Injektionen. Ab Mittwoch um 9.00 Uhr werden jene Personen per SMS bzw. Mail benachrichtigt, die sich zuvor via "impfservice.wien" vorgemerkt haben, dort in den Personendaten angaben, zu einer der im Erlass des Gesundheitsministers angeführten Risikogruppen anzugehören und dort die Berechtigung erteilt haben, per Mail und/oder SMS kontaktiert werden zu dürfen.