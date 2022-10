36 Meter in den Tod gestürzt: Tödlicher Arbeitsunfall vor Gericht

Kranführer stürzte in Bregenz aus 36 Metern in den Tod, nun soll Schuld geklärt werden.

Noch ist alles offen. Ein dreitägiger Prozess am Landesgericht Feldkirch soll klären, ob jemand und wenn, wer Schuld am Tod des 37-jährigen tschechischen Leasingarbeiters hat. Der Kranführer war damals im Oktober 2020 den ersten Tag auf der Bregenzer Baustelle, wo ein Hochregallager entstand. In das Trapezblechdach wurden Ausnehmungen geschnitten, um Platz für Abzüge und andere Dinge zu schaffen. Durch eine solche Ausnehmung stürzte der Kranfahrer in den Tod, als er das Blechdach unbefugterweise betrat.