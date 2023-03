36.000 Teilnehmer beim 40. Wien-Marathon erwartet

Für den 40. Vienna City Marathon (VCM) am 23. April werden 36.000 Teilnehmer erwartet. Rund 34.000 haben sich bereits angemeldet, wie am Montag bei einem Medientermin mit Veranstalter Wolfgang Konrad und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verkündet wurde. Man liegt damit zwar noch unter den Werten früherer Jahre, im Vergleich zu den beiden Jahre davor ist das aber ein deutlicher Sprung. Bis zu 42.000 laufbegeisterte Gäste zählte man vor der Corona-Pandemie.

Nun gehe die Entwicklung wieder in die richtige Richtung, betonte Ludwig. Die ersten Gespräche zu einem Marathon in Wien hätten 1983 stattgefunden, verwies er auf die Geschichte des sportlichen Großevents. Die Premiere erfolgte dann 1984. Insgesamt 794 Läuferinnen und Läufer waren damals am Start.

Wer nicht die gesamten 42,195 Kilometer in Angriff nimmt, hat heuer noch mehr Alternativen. Denn zum Halbmarathon, dem Staffellauf oder auch dem Inclusion Run gesellt sich ein neuer 5-Kilometer-Lauf. Er führt am Tag davor, also am Samstag, einmal rund um den Ring. Der Neuzugang richtet sich unter anderem an Neu- und Wiedereinsteiger, wurde betont.