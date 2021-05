35 Neuinfektionen bis Mittwochmittag

Es wurden 1.849 aktiv positive Corona-Infizierte bis Mittwochmittag in Vorarlberg verzeichnet.

Am Dienstag musste ein weiteres Todesopfer beklagt werden. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 verstarben demzufolge 296 Vorarlberger an oder mit dem Virus.

Lage im Bregenzerwald und in Lustenau

Im Bregenzerwald sanken die Infektionszahlen in vielen Gemeinden etwas, blieben jedoch weiterhin verhältnismäßig hoch. So verzeichneten die Gemeinden mit den höchsten Zahlen 55 (Egg), 41 (Schwarzenberg) und 37 (Andelsbuch) Fälle. Lustenau blieb mit 137 Corona-Infizierten weiterhin an dritter Stelle mit den meisten Fällen in Vorarlberg.