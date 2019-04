35 Jahre Erfahrung in Transport Logistik

cargo-partner ist seit Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil der globalen Transportindustrie.

1983 als Luftfrachtspezialist in Wien gegründet, ist cargo-partner zu einem internationalen Info-Logistik-Anbieter heran gewachsen. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 3000 Mitarbeiter und ist mit über 130 Niederlassungen in 30 Ländern in Europa, Asien und den USA vertreten. In den vergangenen Jahren hat sich cargo-partner verstärkt auf die Erweiterung seines weltweiten Lagernetzwerks konzentriert und maßgebliche Innovationen in IT-Lösungen getätigt. Der Logistiker bietet eine Vielzahl an Lösungen für den elektronischen Datenaustausch, mit denen alle Prozesse und Parteien entlang der Lieferkette integriert werden können.

Expansion des cargo-partner-Netzwerks

Der Expansionskurs der letzten Jahre wird mit Erfolg weitergeführt. Im Sommer 2018 erfolgte der Markteintritt in die Türkei. Bereits im Februar 2019 eröffnete das Unternehmen seinen dritten Standort und ist neben Istanbul und Mersin jetzt auch in Bursa vertreten. cargo-partner in Ungarn, mit über 140 Mitarbeitern in drei Büros, wird seine Position vor Ort zusätzlich stärken und Ende 2019 mit seiner Flughafenniederlassung in das neu errichtete Logistikzentrum BUD Cargo City umziehen.

Zu den jüngsten Investitionen in das Kontraktlogistik-Netzwerk zählt neben dem nachhaltigen iLogistics Center in Holzbauweise bei der Unternehmenszentrale in Fischamend (Gesamtfläche von über 12.200 m²) auch das iLogistics Center in Sofia, Bulgarien (16.500 m²). Beide haben im Juni 2018 den Betrieb aufgenommen. Auch der Bau eines neuen iLogistics Centers in Ljubljana, Slowenien, verläuft nach Plan. Das neue Lager wird ab Sommer 2019 über 20.000 Palettenstellplätze auf mehr als 25.000 m² Lagerfläche bereithalten. Ebenfalls Neueröffnungen oder auch Erweiterungen bestehender Lager gab es in Hamburg, Dunajska Streda, Clarksville, Chicago, Bangkok, Singapur und Hongkong.

Büroeröffnung Vorarlberg Sommer 2019