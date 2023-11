35. Alton Videopremiere x Nitro Snowboards "Cake & Layers" Movie Night

Am 4. November 2023 verwandelt sich das Alte Kino Rankweil in ein Mekka für Snowboard-Enthusiasten. Alton und Nitro Snowboards präsentieren an diesem Abend ihre neuesten Filmproduktionen „Cake“ und „Layers“.

Der Winter naht und mit ihm die Snowboard-Saison. Was passt da besser als ein Filmabend, der die Faszination dieses Sports zelebriert? Im Alten Kino Rankweil findet am 4. November 2023 ein solcher Event statt. Dabei handelt es sich um ein Doppel-Screening, bei dem die beiden Filme „Cake“ und „Layers“ von Nitro Snowboards gezeigt werden. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, das Screening startet um 20:30 Uhr.

„Es geht um die Snowboard Kultur, die wir leben und was wir lieben! WINTER.“, so Veranstalter Thomas Alton. Mit dem Filmabend wollen Alton und Nitro Snowboards die Leidenschaft für den Snowboardsport und den Winter feiern. Die beiden Filme bieten einen Einblick in die „unentional culture of snowboarding“, wie es in der Ankündigung heißt.

©handout/Alton

Eintrittspreise und Vorverkauf

Für Snowboard-Fans ist dieses Event ein Muss. Der Eintritt kostet 7 Euro, im Vorverkauf sind die Tickets für 5 Euro bei Alton erhältlich. Die legendäre Alton Snowboard Videopremiere verspricht ein Fest für alle Winter- und Snowboard-Enthusiasten zu werden.

©handout/Alton