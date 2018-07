34 Tote bei Fährunglück vor Indonesien, 155 Leute gerettet

Nach einem Fährunglück in Indonesien sind mindestens 155 Menschen gerettet worden. Mindestens 34 Menschen kamen ums Leben, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Die Fähre war am Dienstag vor der Küste der indonesischen Insel Sulawesi leckgeschlagen und auf Grund gelaufen. Zunächst war von mindestens 26 Toten die Rede gewesen. Die Polizei hatte zudem von weniger Menschen an Bord gesprochen.

Viele Passagiere hatten versucht, sich durch einen Sprung ins Wasser zu retten. Das Schiff, das auch Autos und Lastwagen transportierte, war den Angaben zufolge wegen des Lecks erst umgekippt und dann wenige Hundert Meter vor der Küste auf Grund gelaufen. Bilder des Katastrophenschutzes zeigten Passagiere, die sich am Deck des umgekippten Schiffes festklammerten oder in Rettungswesten auf dem Wasser trieben.

Derartige Unfälle sind im südostasiatischen Indonesien nicht ungewöhnlich, da Boote und Schiffe häufig überladen werden. Erst am Montag war nach zwei Wochen die Suche nach rund 200 Opfern eines Fährunglücks auf dem Tobasee im Norden der Insel Sumatra eingestellt worden. Nur 18 Passagiere konnten nach offiziellen Angaben gerettet werden, darunter der Kapitän und Eigentümer des Schiffs.