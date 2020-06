330 Tonnen Diesel nach Leck aus Naturgebiet beseitigt

Russische Spezialisten haben nach dem Austreten riesiger Mengen Brennstoff bisher knapp 330 Tonnen Diesel aus den Naturgebieten am Nordpolarmeer beseitigt. Das meldete die Agentur Tass am Samstag unter Berufung auf die Einsatzleitung. 14.000 Quadratmeter des verunreinigten Bodens seien bearbeitet worden.

Es gebe auch Fortschritte bei der Reinigung des stark betroffenen Flusses Ambarnaja und seiner Nebenarme. Ende Mai waren durch ein Leck in einem Tank in einem Kraftwerk nahe der Industriestadt Norilsk rund 21.000 Tonnen Diesel ausgetreten. Experten gehen davon aus, dass die Natur Jahre brauchen werde, um sich zu erholen.

Nach ersten Ermittlungen wurde der Tank beschädigt, weil Stützen des Fundaments im Boden absackten. So seien am Tank Risse entstanden. Grund seien die überdurchschnittlich hohen Temperaturen in Sibirien, die seit Jahren den Permafrostboden auch in der Tiefe stärker zum Tauen bringen, hieß es. Das Kraftwerk gehört zu dem Unternehmen Nornickel (Norilsk Nickel), einer der weltgrößten Nickelproduzenten.