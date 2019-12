33 Terroristen in Mali laut Macron "neutralisiert"

Im westafrikanischen Mali sind nach den Worten von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron 33 Terroristen außer Gefecht gesetzt worden. Der Präsident benutzte den militärischen Ausdruck "neutralisieren" - es wurde dabei nicht klar, ob die Gegner getötet wurden. Bei seinem Besuch in Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) sprach Macron vor dort lebenden Franzosen von einem "beachtlichen Erfolg".

Frankreich hat im riesigen Sahelgebiet bei seiner Anti-Terror-Mission "Barkhane" rund 4.500 Soldaten im Einsatz. In Mali bemüht sich zudem eine UNO-Mission (MINUSMA) um Stabilität. Erst Ende November waren 13 französische Armeeangehörige bei einem Hubschrauberunfall in Mali ums Leben gekommen. An MINUSMA nehmen derzeit zwei österreichische Soldaten teil, an einer EU-Trainingsmission für malische Streitkräfte 46.